2018-02-02T20:04:05+03:00
Экономика

Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки»

В прошлом году ЦБ РФ отозвал лицензии более чем у 50 кредитных организаций
Дарья ИВАШКИНА
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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Алексей Никольский/ТАССГлава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в пятницу, 2 февраля, на встрече с топ-менеджерами банков-членов ассоциации «Россия», анонсировала окончание «банковской зачистки». По ее словам, большая часть пути по оздоровлению банковской системы уже пройдена.

«Банк России в 2017 году был вынужден отозвать лицензии чуть более чем у 50 банков, что почти в два раза меньше, чем в 2016 и 2015 годах», - цитирует Набиуллину ТАСС.

Однако, как заметила председатель регулятора, в российской банковской системе еще остались некоторые проблемы, среди которых снижение величины кредитного риска и резервов на возможные потери, а также схемное формирование капитала и финансирование бизнеса собственников.

Кстати, напомним, в прошлом году банковский сектор покинули три крупных игрока - «Промсвязьбанк», «Бинбанк» и «Открытие».

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