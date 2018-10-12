Порошенко высоко оценил учения ВСУ по отражению «агрессии» на Азове

СЕГОДНЯ 18:04 2018-10-12T18:04:26+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко высоко оценил учения ВСУ по обороне азовского побережья и заявив о готовности военных «отразить российскую агрессию» с морского направления.

«Проинспектировал комплексные тактические учения сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове. Командиры способны качественно планировать и эффективно управлять разнородными и межвидовыми группировками войск во время ведения боевых действий на суше, на море и в воздухе», - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, военные отработали поставленные задачи в Запорожской и Донецкой областях на «12 баллов». В пресс-службе украинского президента сочли нужным уточнить, что учения проводятся не в целях «пиара или запугивания», но необходимы для построения боеспособной украинской армии.

Всего в учениях, которые проводились на побережье Азовского моря с 9 по 12 октября, участвовали 600 военнослужащих и 150 единиц техники из подразделений морской пехоты, береговой артиллерии, армейской авиации, танковых частей ВМС и Сухопутных войск.