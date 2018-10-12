Приставы разделят полномочия с коллекторами и частными детективами

СЕГОДНЯ 18:07 2018-10-12T18:08:16+03:00

Глава ФССП рассказал, что полномочия службы могут быть частично переданы коллекторам, но это в будущем. А к детективам обращаться можно уже сейчас

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Дмитрий Аристов, глава Федеральной службы судебных приставов, рассказал, что взыскивать долги можно не только с помощью приставов, но и с частными детективами. Главный пристав страны напомнил, что у россиян есть право обращаться за помощью в поиске должников к частным детективам, а уже потом передавать собранный материал в ФССП. Данный правовой механизм действует давно, но многие о нем даже не знают, широкое распространение данная схема не получила из-за дороговизны услуг частных сыщиков.

В среднем детективы берут за свои услуги от 40 тысяч рублей. Эти траты ложатся на плечи заявителя. Если имущество должника и он сам найден, то детектив передает сведения заказчику, а тот обращается к приставам.

В перспективе обсуждается передача части полномочий от приставов к коллекторам.

- Возможно в среднесрочной перспективе коллекторы будут наделены полномочиями по взысканию долгов. Но участвовать они будут только в спорах между юридическими лицами, коммерческими фирмами. Направлять коллекторов к обычным гражданам неправильно. Коллекторы бизнесмены и заставлять, например, мать-одиночку нести дополнительные расходы, чтобы получить алименты с непутевого мужа – это неправильно, - рассказывает «Российской газете» Дмитрий Аристов.