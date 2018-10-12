2018-10-12T22:21:55+03:00
Политика

Исполнять обязанности министра труда Саратовской области будет первый заместитель уволенной Соколовой

Ранее министр труда Саратовской области Наталья Соколова лишилась своего поста после скандального высказывания о прожиточном минимуме
Денис СУХОВ
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Наталья СоколоваНаталья Соколова
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Временно исполнять обязанности министра занятости, труда и миграции Саратовской области вместо уволенной Натальи Соколовой будет ее первый заместитель Наталья Кривицкая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«В соответствии с положением о министерстве, на время отсутствия руководителя министерства, исполнять обязанности будет первый заместитель», - заявила собеседница агентства.

Ранее в министерстве сообщили «Комсомольской правде», что обязанности Соколовой временно исполняет ее заместитель Наталья Жуковская, приказа о назначении нового главы ведомства пока не поступало.

Напомним, губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил Наталью Соколову отставку после того, как было опубликовано скандальное видео, в котором чиновница поведала тонкости выживания на установленный в регионе прожиточный минимум.

По словам экс-министра, «макарошки все время стоят одинаково», а для удовлетворения минимальных «физиологических потребностей» достаточно и 3,5 тысяч рублей в месяц.

При этом Соколова отказалась проверить собственные утверждения на деле, сославшись на то, что ей «не позволяет статус».

И действительно, статус регионального министра требует от российских налогоплательщиков определенных жертв: по итогам 2017 года Соколова задекларировала доход в 2 млн 296 тысяч рублей, что на треть больше декларации за 2016 год — 1 млн 748 тысяч рублей.

Министр и прожиточный минимум.«Вы станете моложе, красивее и стройнее», - так о рационе на 3,5 тысячи рублей в месяц высказалась министр Наталья Соколова. Сама она за прошлый год заработала больше 2 млн.

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