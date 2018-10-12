12 Окт. 22:37 2018-10-12T22:37:29+03:00

Союз биатлонистов России разрешил семи спортсменам выступать за Украину и Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение было принято на заседании организации в четверг

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Союз биатлонистов России разрешил двум российским спортсменкам перейти в сборную Украины и еще пятерым биатлонистам — выступать под белорусским флагом. Об этом сообщается на официальном сайте СБР.

Соответствующие письма с просьбой разрешить спортсменам переход поступили из Федераций биатлона Украины и Белоруссии.

За Украину будут выступать Анастасия Рассказова и Екатерина Бех. В белорусскую сборную перейдут Елена и Ирина Кручинкины, Анна Мусатова, Арина Яборова и Никита Лобастов.

Спортсмены смогут приступить к тренировкам в составе новых национальных сборных в течение зимнего сезона 2018-2019 годов. При этом к ним не будет применяться двухлетний ограничительный период, предусмотренный 9-й статьей Конституции Международного союза биатлонистов (IBU).

«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов», - говорится в решении правления организации.