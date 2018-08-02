"Они не помешают команде". Что известно про трех российских биатлонисток, которые решили выступать за сборную Украины

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-02T09:38:11+03:00

Они уже успели выступить на первых юниорских стартах в личном зачете

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Российские молодые биатлонистки Оксана Москаленко, Екатерина Бех и Анастасия Рассказова приняли решение о смене своего спортивного гражданства. Они будут в скором времени уже официально представлять Украину на международных стартах. Последние формальности по их переходу в другую команду уже устраняются. Об этом поведал глава федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

- Они освободились в Москве, встретились с руководством белорусского биатлона, но там что-то не сложилось. Они связались со мной. Документы на получение гражданства сейчас оформляются. Они представляют Киевскую область на юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону, но только в личном зачете, - заявил Брынзак.

Бех, к слову, на своем первом старте победила в спринте. Рассказова заняла 4-е место, а Москаленко - на 11-й позиции.

Вместе со спортсменками на Украину переехал и их личный тренер - Илья Лопухов.

- Насколько я знаю, после летнего чемпионата Украины планируется, что молодые спортсменки из национальной команды тоже перейдут готовиться в юниорскую группу, таким образом формируя ближайший резерв первой сборной и параллельно готовясь к своим соревнованиям – юниорским стартам и Кубку IBU, - заявил Брынзак. Как он отметил, спортсменки такого уровня "не помешают" украинской команде.

На Украине в местной биатлонной команде это уже не первые представители России. Так, в мае этого года главным тренером женской команды стал россиянин Андрей Прокунин, который до того работал в Южной Корее. Вслед за ним должны были перейти в команду несколько специалистов, в частности, сервисмен Роман Виролайнен. Он - муж российской биатлонистки Дарьи Виролайнен.

СПРАВКА "КП"

Екатерина Бех. Родилась 19 августа 1998 года в поселке Солнечный Хабаровского края, проживала в городе Одинцово Московской области. До 15 декабря этого года она не может выступать в международных стартах, поскольку находится на "карантине". лучший результат - 32-е место на молодежном Кубке IBU.

Анастасия Рассказова родилась 25 июля 1998 года в Хабаровске. Лучший результат во взрослом биатлоне - 55-е место в спринте на чемпионате России и 28 позиция в гонке преследования. На юниорском кубке IBU лучший результат - 16 место в спринте.

Оксана Москаленко родилась 1 января 2000 года в Одинцово. Кандидат в мастера спорта. На международных стартах не выступала, лучший результат - серебро чемпионата России среди девушек.