Посольство РФ: Визовая война США с Россией контрпродуктивна

СЕГОДНЯ 03:53 2018-10-13T03:53:47+03:00

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В Москве визовую войну с Соединенными Штатами считают контрпродуктивной. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он подчеркнул, что российская сторона готова прекратить противостояние, но ждет того же от американских коллег.

«Мы готовы остановить эту визовую войну на основе взаимности. Мы в ситуации, когда мы вынуждены отвечать подобным образом. Но это непродуктивно. Нам она не нужна», — цитирует РИА Новости слова Антонова.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре Антонов сообщил, что американские власти «из рук вон плохо» оформляют визы на въезд для новых сотрудников российской дипмиссии, что осложняет норманую ротацию кадров. Он подчеркнул, что «санкционный уклон в политике Вашингтона весьма негативно отразился на выдаче виз российским дипломатам».

Напомним, 26 марта США выслали 60 российских дипломатов и потребовали закрытия генконсульства РФ в Сиэтле. Решение было принято Вашингтонов в поддержку позиции Великобритании, обвинившей Россиию после событий в Солсбери.