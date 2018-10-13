2018-10-13T07:10:14+03:00
Спорт

Рональдиньо запустил собственную криптовалюту

Деньги RS coin бывший полузащитник будет продвигать в мире футбола
Юлия ДИВЕЕВА
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Рональдиньо запускает криптовалютуРональдиньо запускает криптовалютуФото: Александр ГЛУЗ
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Бывший полузащитник футбольной сборной Бразилии Рональду ди Асис Морейра, более известный как Роналдиньо объявил о запуске собственной криптовалюты. Его виртуальные деньги получили название RS coin, и заниматься ими он будет совместно с площадкой NEO в технологии блокчейн.

Свою криптовалюту 38-летний Роналдиньо намерен продвигать в первую очередь в мире футбола, но пользоваться ей могут все желающие. Для начала спортсмен выпустит 140 миллионов RS coin.

Отметим, что в этой сфере он не стал первооткрывателем, до него собственные криптовалюты запустили боксёр Мэнни Пакьяо, экс-футболист Майкл Оуэн и полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, пишет Чемпионат.

Рональдиньо объявил о завершении своей футбольной корьеры в январе 2018 года. Он играл за «ПСЖ», «Барселону», «Милан» и другие клубы. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча» как лучший футболист мира. Дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

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