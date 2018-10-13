Появилась информация о жертвах при ударе коалиции США по Сирии

СЕГОДНЯ 15:37 2018-10-13T15:37:58+03:00

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Сирийские СМИ сообщили о жертвах при авиаударе, нанесенном в субботу, 13 октября, возглавляемой США международной коалицией по территории Сирии.

По данным местного телеканала Ikhbariya, союзники сбросили бомбы на пекарню, расположенную в городе Ас-Суса на юго-востоке провинции Дейр -эз-Зор. При этом несколько мирных жителей погибли. Кроме того, не обошлось и без пострадавших. Между тем точно число жертв и раненых пока не сообщается.

Кстати, как сообщал сайт kp.ru, ранее в субботу, 13 октября, появилась информация об авиаударе коалиции во главе с США по сирийскому городу Хаджин, также расположенному в провинции Дейр -эз-Зор. При этом, как отмечали местные СМИ, союзники применили бомбы с белым фосфором, которые считаются оружием массового поражения и запрещены рядом международных резолюций.