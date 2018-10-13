2018-10-13T13:42:20+03:00
Политика

Коалиция США вновь применила фосфорные бомбы в Сирии

Эти снаряды считаются оружием массового поражения и запрещены международными резолюциями
Дарья ИВАШКИНА
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Коалиция США вновь применила фосфорные бомбы в СирииКоалиция США вновь применила фосфорные бомбы в СирииФото: REUTERS
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В субботу, 13 октября, вновь появилась информация об авиаударе возглавляемой США международной коалиции по сирийскому городу Хаджин, расположенному в 110-ти километрах от Дейр-эз-Зора. Как стало известно, бомбардировке подверглись сразу несколько районов этого населенного пункта.

При этом, по данным агентства SANA, союзники применили бомбы с белым фосфором, которые считаются оружием массового поражения и запрещены международными резолюциями.

Между тем сведений о жертвах и пострадавших в результате этого авианалета пока нет.

Кстати, стоит отметить, что это уже не первые удары по Хаджину с применением запрещенных боеприпасов. Как сообщал сайт kp.ru, в сентябре два истребителя F-15 ВВС США также сбросили на город фосфорные снаряды. В результате того авианалета населенный пункт серьезно пострадал, в нем вспыхнули сильные пожары.

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