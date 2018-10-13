2018-10-13T21:36:30+03:00
В мире

DW: Более 200 тысяч вышли на митинг против ксенофобии в центре Берлина

Протестующие против так называемого «правого популизма» в Германии и Европе потребовали больше солидарности с «маргинализированными группами» общества
Денис СУХОВ
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DW: Более 200 тысяч вышли на митинг против ксенофобии в центре БерлинаDW: Более 200 тысяч вышли на митинг против ксенофобии в центре БерлинаФото: REUTERS
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В Берлине более 200 тысяч человек приняли участие в акции протеста против так называемого «правого популизма» в Германии и Европе. Колонна демонстрантов, растянувшись на 5 километров, прошла по центру города от Александрплатц через Бранденбургские ворота к Колонне Победы.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Профсоюзы, политические партии, неправительственные организации и представители сексуальных меньшинств объединились под лозунгом #unteilbar («неделимые»), чтобы выступить против «мирового капитализма», расизма, ксенофобии, ущемления религиозной свободы и вообще всего, что сочтут дискриминацией и нарушением прав человека.

Шествие сопровождалось колоннами грузовиков с громкоговорителями, которые транслировали политические лозунги, разноплановую музыку и просто предоставляли танцевальную площадку для полуодетых активистов.

Сами митингующие считают акцию неким «противовесом» антииммигрантским выступлениям в городе Хемниц, спровоцированных убийством местного жителя двумя мигрантами из Сирии и Ирака.

«Здесь собрались люди, которые не поддерживают происходящее в Германии, включая заявления официальных лиц, всю ту ненависть, сопровождающую дебаты об иммиграции», - цитирует издание Ролу Салех, работающую над трудоустройством молодых беженцев на востоке Хемница.

Шествие поддержали политики от партии Зеленых, Левой партии и Социал-демократической партии Германии, в том числе глава МИД ФРГ Хайко Маас. Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель за участием в мероприятии не замечен.

Однако противники марша нашлись и в рядах левых — например, глава фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт поделилась неожиданно здравым наблюдением, что позиция протестующих маргинализирует тех, кто выступает против расизма, но не поддерживает политику «открытых границ».

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