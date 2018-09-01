Митинг против засилья мигрантов в Хемнице (ФРГ). Онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-01T10:30:43+03:00

Ожидается, что к вечеру субботы, 1 сентября, в 250-тысячный город съедутся демонстранты-патриоты со всей Германии, а также из соседних Чехии и Австрии. Фото: REUTERS

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25 августа в Хемнице (ФРГ) на праздновании Дня города группа беженцев порезала троих местных (по одной из версий, те пытались защитить немецкую девушку от домогательства «новых немцев»). Один из этих парней, 35-летний Даниэль Хиллиг, позже скончался в больнице. Берлинские СМИ молчали, полиция бездействовала. Но это — бывшая ГДР, край небогатых трудяг, где на западную «толерантность» глядят косо. В память об убитом начался многотысячный митинг. И, чудо, двух преступников арабской национальности тут же поймали. Но людей было уже не остановить.

Ожидается, что к вечеру субботы, 1 сентября, в 250-тысячный город съедутся демонстранты-патриоты со всей Германии, а также из соседних Чехии и Австрии. Не отстают и их оппоненты — альтернативный митинг начали левые активисты. Выльется ли массовая акция в побоище с разгоном полицией? Следите за онлайн-трансляцией от КП.