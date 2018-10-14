2018-10-14T08:59:24+03:00
В мире

Украинских ветеранов войны в Донбассе поздравили роликом с ополченцами

Организаторы концерта объяснили недоразумение невнимательностью видеомонтажеров и техническим сбоем программы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинских военных поздравили скандальным клипомУкраинских военных поздравили скандальным клипомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Настоящим скандалом завершился один из концертов, приуроченных ко Дню защитника Украины. В городе Конотопе Сумской области ветеранов боевых действий в Донбассе поздравили видеороликом, в который были вмонтированы кадры с ополченцами, лидерами Донецкой и Луганской народных республик, а также пленными украинскими солдатами.

В момент демонстрации клипа на праздновании присутствовали порядка полутысячи участников боевых столкновений на юго-востоке страны, и это не считая полицейских и действующих военнослужащих.

"Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было", — рассказал один из участников мероприятия в эфире телеканала ТСН.

Стоит отметить, что местное управление культуры так и не смогло объясниться перед начальством за данное недоразумение. Организаторы концерта обвинили во всем невнимательных монтажеров и саму программу, в которой, видимо, произошел сбой.

Теперь расследованием инцидента займется полиция и Служба безопасности Украины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, День защитника незалежной отмечается ежегодно 14 октября и уже несколько лет сопровождается маршами националистов. В 2018-м это шествие пройдет в Киеве под официальным лозунгом: "Украина – для украинцев". Многие местные жители стараются в этот день даже не выходить из дома или покидают город.

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