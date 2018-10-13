В День защитника Украины киевляне стараются покинуть город

13 Окт. 22:59 2018-10-13T23:24:49+03:00

Жительница украинской столицы рассказывает о том, что сейчас заботит ее коллег и соседей

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Вы же так хотели в Европу

На днях, в квартире сорвался карниз для штор. На мое счастье, в нашем дворе вот уже две недели работает строительная бригада: рабочие укрепляют фасад, дающего трещины старого кирпичного дома.

Работяги с утра бодро копают и укрепляют дом под российскую попсу и Верку Сердючку, а в обед, обычно, пьют пиво из огромных, пластиковых бутылок. Узнав, что у ребят есть дрель, попросила их повесить карниз, предложив заработать. Один из них, кареглазый Андрей, согласился помочь. Парень работал быстро, качественно и очень ловко. Я сразу же отметила его трудолюбие и ловкость. И тут же спросила, где научился так быстро работать. Андрей признался, что недавно вернулся из Польши.

- А почему вернулся? Там же платят хорошо, наивно поинтересовалась у парня.

- Не нравится мне там, ответил молодой человек. – Там когда работаешь – над тобой поляк стоит и каждые пять минут повторяет:

Швидче, курва… Они все так к нам относятся. Не нравится мне такое, повторил с горечью Андрей и, закончив работу, побежал к своей бригаде. На пиво у него теперь точно есть.

Подумаешь, нет горячей воды полгода. Это такая ерунда! Вы разве чувствуете здесь войну?Фото: REUTERS

Марш радикалов

14 октября в Киеве отметят День защитника Украины. Этот праздник здесь уже несколько лет отмечают маршами националистов. На этот раз марш пройдет под официальным лозунгом: «Украина – для украинцев». Чем закончится шествие – предугадать не может никто. Многие киевляне стараются в этот день вообще не выходить из дома или просто покинуть город. Уж больно угрожающе выглядят подобные шествия. На вопрос, пойдете ли к Киево-Печерской Лавре, лидер ОУН (организация запрещенная в России – прим.Ред), Николай Коханивский ответил: «Это как пойдет». «Как пойдет» у радикалов будет ясно в воскресенье.

Культурная столица

Но Киев все-таки культурная столица. В дикой толчее в метро все друг другу дякуют и выбачаются, хотя настроение у народа мрачноватое. У нас же в Киеве не стреляют, не ходят с автоматами наперевес, нет блокопостов, как на Донбассе, танков нет.

- Посмотрите вокруг: везде гуляют люди, открыты рестораны, все строится новое. Подумаешь, нет горячей воды полгода. Это такая ерунда! Вы разве чувствуете здесь войну? - убеждает себя и меня коллега.

А тут на днях русскоязычный ТВ канал «Интер» принудили вещать 75% времени исключительно на украинском языке. При этом среди русскоговорящих киевлян находятся такие, кто искренне хочет украиномовный "Интер": «Это правильно, правильно, правильно. Да-да-да».

«Надо поддержать любимый канал», - согласно кивают и кудахчут столичные снобы. Это вообще удивительная категория киевлян. Это те киевляне, которые говорят на русском, но они за «мову» и не одобряют тех, кто говорит на русском. Эти люди позволяют себе говорить на русском языке, но не позволяют этого другим. Они - носители, очевидно, какого-то своего "киевского" русского языка, не потерпят русский тех, кто им не нравится и не разделяет их политических взглядов.

В транспорте на каждом шагу люди с учебниками польского, английского и других языковФото: REUTERS

В то же время в транспорте чуть ли не каждый день вижу молодежь с учебниками польского, английского и других языков: молодые люди уезжают отсюда, и вряд ли в Европе им будет нужен украинский.

Вообще-то, киевляне за последние несколько лет стали молчаливы. Помню, как в советское время все измерялось пятилетками. На пятилетку что-то планировали, рассчитывали бюджет и количество свершений, и все такое. После Майдана тоже прошла целая пятилетка: жестокости и бесчеловечности, ненависти и отчаяния, лжи и предательства, коллективного безумия и горя. К счастью, не все умеют ненавидеть, не все хотят воевать. Люди хотят любить и жить в мире. Есть ли у граждан Украины это право? Или его тоже отнимут, как и право русскоязычных граждан страны говорить на родном языке?