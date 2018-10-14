Федор Емельяненко может завершить карьеру после следующего поединка

14 Окт. 09:19 2018-10-14T09:28:55+03:00

Речь идет о финальном бое с американцем Райаном Бейдером в рамках Гран-при Bellator

Изменить размер текста: A A

Легендарный российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может завершить профессиональную карьеру после финального поединка Гран-при Bellator с американцем Райаном Бейдером. Об этом сам спортсмен рассказал в ходе пресс-конференции по итогам поединка с Чейлом Соненном.

"Все зависит от самочувствия. На этот вопрос смогу ответить только после финального боя", - цитирует ТАСС Емельяненко.

Федор Емельяненко победил американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при турнира Bellator.

Ожидается, что российский боец встретится с Бейдером 26 января в Лос-Анджелесе

Напомним, как писал сайт kp.ru, в это воскресенье, 14 октября, в Нью-Йорке состоялся бой Емельяненко против американца Чейла Соннена. Россиянин отправил своего соперника в технический нокаут уже в первом раунде, после того как обрушил на него мощную серию атак. Американец просто не смог подняться, и судья досрочно остановил поединок.