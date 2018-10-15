2018-10-15T11:00:39+03:00
В мире

В Китае автомобиль въехал в толпу людей: один человек погиб, девять пострадали

Мужчина налетел на большой скорости в группу рабочих, с которыми у него произошла ссора
Сакина НУРИЕВА
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В Китае водитель въехал в толпу людей, в результате инцидента погиб один человек, девять получили ранения.В Китае водитель въехал в толпу людей, в результате инцидента погиб один человек, девять получили ранения.
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В китайском городе городе Янчжоу (восточная провинция Цзянсу) водитель легкового автомобиля въехал в толпу людей. В результате инцидента погиб один человек, девять получили ранения.

Столкновение произошло в районе Гуанлин во время работ по сносу незаконных построек, расположенных у дороги. Черная машина на высокой скорости влетела на разделительный тротуар с кустами и сбила группу рабочих в оранжевых жилетах. Водителем автомобиля оказался мужчина по фамилии Вэй, его задержала полиция.

Как сообщает шанхайский информационный портал "Пэнпай", Вэй является владельцем построек, предположительно у него возник конфликт с рабочими.

Напомним, ранее автомобиль протаранил толпу людей на юге Москвы. Врезультате погиб один человек, девять пострадали. ДТП случилось на Новочеркасском бульваре.

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