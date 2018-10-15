В Китае автомобиль въехал в толпу людей: один человек погиб, девять пострадали
В китайском городе городе Янчжоу (восточная провинция Цзянсу) водитель легкового автомобиля въехал в толпу людей. В результате инцидента погиб один человек, девять получили ранения.
Столкновение произошло в районе Гуанлин во время работ по сносу незаконных построек, расположенных у дороги. Черная машина на высокой скорости влетела на разделительный тротуар с кустами и сбила группу рабочих в оранжевых жилетах. Водителем автомобиля оказался мужчина по фамилии Вэй, его задержала полиция.
Как сообщает шанхайский информационный портал "Пэнпай", Вэй является владельцем построек, предположительно у него возник конфликт с рабочими.
Напомним, ранее автомобиль протаранил толпу людей на юге Москвы. Врезультате погиб один человек, девять пострадали. ДТП случилось на Новочеркасском бульваре.