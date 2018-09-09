2018-09-09T07:32:00+03:00
Происшествия

Автомобиль протаранил толпу людей на юге Москвы: один человек погиб, девять пострадали

ДТП случилось на Новочеркасском бульваре
Дарья ИВАШКИНА
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Автомобиль протаранил толпу людей на юге МосквыАвтомобиль протаранил толпу людей на юге МосквыФото: Татьяна Коркина
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В воскресенье, 9 сентября, автомобиль Volkswagen Polo врезался в группу людей на юге Москвы. Как заявили в экстренных службах города, ДТП случилось на Новочеркасском бульваре в районе дома 37.

По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, и еще девять получили травмы различной степени тяжести.

В ГИБДД уже подтвердили факт наезда на пешеходов, уточнив, что причиной случившегося стало то, что водитель иномарки не справился с управлением. «Обстоятельства инцидента уточняются», - сказали правоохранители ТАСС.

Кстати, водитель Volkswagen не стал скрываться и в настоящее время находится на месте ДТП.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в Москве. К примеру, в декабре прошлого года водитель автобуса не справился с управлением, и пассажирский транспорт въехал в подземный пешеходный переход около метро «Славянский бульвар». Тогда погибли четыре человека.

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