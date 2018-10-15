Япония планирует создать первую постоянную военную базу в Африке

15 Окт. 11:18 2018-10-15T11:18:28+03:00

Для этого существующий опорный пункт Вооруженных сил в Джибути будет расширен

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Власти Японии планируют разместить свою первую постоянную военную базу за рубежом на территории восточноафриканской страны Джибути, которая имеет выход в Красное море. Об этом сообщили источники в министерстве обороны островного государства.

На данный момент в Джибути уже существует опорный пункт вооруженных сил Японии, который обычно используется эсминцем и двумя патрульными самолетами, принимающими участие в операциях по борьбе с сомалийскими пиратами. Несмотря на том, что в последнее время число вылазок таких разбойников значительно сократилось, Токио все же хочет расширить данный объект.

Так, Япония планирует арендовать у властей африканского государства территорию площадью около 12 га и разместить на ней казарму, административные помещения и склады. Таким образом в Токио пытаются противостоять Пекину, также расширяющему свое присутствие в этом регионе, передает газета Sankei Shimbun.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году в Джибути заработала первая постоянная военная база Китая за рубежом. В настоящий момент на территории пункта материально-технического обеспечения военно-морских сил страны проходят обучение более двух тысяч солдат Народно-освободительной армии.