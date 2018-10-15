Новым Джеймсом Бондом пригласят стать актера из "Игры престолов"

15 Окт. 11:38 2018-10-15T11:38:39+03:00

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Шотландский актер Ричард Мэдден, сыгравший роль Роба Старка в нашумевшем телесериале "Игра престолов", может стать новым Джеймсом Бондом.

Издание Daily Mail сообщает, что продюсерам бондианы понравилась игра актера в сериале "Телохранитель". В ближайшее время создатели фильмов про британского шпиона предложат Мэддену занять место Дэниэла Крейга, который ранее сыграл в нескольких картина роль агента MI6.

Напомним, 32-летний Мэдден также был отмечен в роли принца в диснеевском фильме «Золушка» и Козимо Медичи в телесериале "Медичи: Повелители Флоренции".

Фильмы об агенте британской разведки MI6 Джеймсе Бонде выходят с 1962 года. Уже вышло 24 киноленты, в связи с чем бондиана считается самой долгой серией фильмов в истории.

Ранее kp.ru сообщал, что 25-й фильм про Джеймса Бонда снимет оскароносный режиссер Дэнни Бойл. Ранее он создал такие известные картины, как «На игле», «Миллионер из трущоб», «28 дней спустя», «Пляж» и другие.