Песков согласился с Жириновским в том, что российские ЗРК лучшие в мире

15 Окт. 14:12 2018-10-15T14:12:52+03:00

В Кремле ответили на слова Жириновского о российских системах ПВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако ответить на вопрос о том, есть ли у нашей страны какие-либо секретные разработки ПВО, представитель Кремля не смог

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с выводами лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что российские системы противовоздушной обороны являются лучшими в мире.

Такое заявление представитель Кремля сделал, комментируя словам политика о том, что наши зенитно-ракетные комплексы могут закрыть все воздушное пространство планеты, и тогда ни один самолет не поднимется в небо.

"Однозначно трудно спорить с Владимиром Вольфовичем. Он абсолютно прав, что российские системы ПВО - самые лучшие в мире. Мы можем подтвердить это официально", - заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что не располагает информацией, касающейся военной техники, поэтому не может сказать, какие модели систем ПВО находятся на вооружении ВС РФ.

"Наверное, у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО", - предположил пресс-секретарь президента.

Напомним, что ранее в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Жириновский, что у России уже есть комплексы С-700.