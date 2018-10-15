2018-10-15T14:12:52+03:00
Политика

Песков согласился с Жириновским в том, что российские ЗРК лучшие в мире

Однако ответить на вопрос о том, есть ли у нашей страны какие-либо секретные разработки ПВО, представитель Кремля не смог
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments21
В Кремле ответили на слова Жириновского о российских системах ПВОВ Кремле ответили на слова Жириновского о российских системах ПВОФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с выводами лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что российские системы противовоздушной обороны являются лучшими в мире.

Такое заявление представитель Кремля сделал, комментируя словам политика о том, что наши зенитно-ракетные комплексы могут закрыть все воздушное пространство планеты, и тогда ни один самолет не поднимется в небо.

"Однозначно трудно спорить с Владимиром Вольфовичем. Он абсолютно прав, что российские системы ПВО - самые лучшие в мире. Мы можем подтвердить это официально", - заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что не располагает информацией, касающейся военной техники, поэтому не может сказать, какие модели систем ПВО находятся на вооружении ВС РФ.

"Наверное, у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО", - предположил пресс-секретарь президента.

Напомним, что ранее в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Жириновский, что у России уже есть комплексы С-700.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не менее 15 человек погибли в результате взрывов на выборах в Афганистане
На месте крушения самолета Л-39 нашли фрагменты тела
Авиасообщение с Сицилией приостановлено из-за шторма
Ципрас назвал историческим голосование в парламенте Македонии
В Китае врачи извлекли из глаза младенца более 10 червей
Шестеро мексиканских полицейских пострадали в столкновениях с мигрантами
Горсовет Херсона лишил русский язык регионального статуса
Овечкин уложил на лед форварда «Флорида Пантерз» в матче НХЛ
Лотерея Mega Millions разыграет рекордные $1,6 млрд
МИД РФ обвинил США в создании предлога для новых санкций против России
Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия
В Сирии при авиаударах коалиции США погибли более 60 мирных жителей
«Удобоваримая версия для США»: эксперт прокомментировал заявление генпрокурора Саудовской Аравии о смерти журналиста
Кокорин и Мамаев за время пребывания в СИЗО заработали 10,5 млн рублей
Индонезия не откажется от российских Су-35 вопреки санкциям США