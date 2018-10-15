Песков согласился с Жириновским в том, что российские ЗРК лучшие в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с выводами лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что российские системы противовоздушной обороны являются лучшими в мире.
Такое заявление представитель Кремля сделал, комментируя словам политика о том, что наши зенитно-ракетные комплексы могут закрыть все воздушное пространство планеты, и тогда ни один самолет не поднимется в небо.
"Однозначно трудно спорить с Владимиром Вольфовичем. Он абсолютно прав, что российские системы ПВО - самые лучшие в мире. Мы можем подтвердить это официально", - заявил Песков.
При этом он подчеркнул, что не располагает информацией, касающейся военной техники, поэтому не может сказать, какие модели систем ПВО находятся на вооружении ВС РФ.
"Наверное, у Владимира Вольфовича есть более детальная информация о моделях систем ПВО", - предположил пресс-секретарь президента.
Напомним, что ранее в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Жириновский, что у России уже есть комплексы С-700.