2018-10-15T14:17:50+03:00
Происшествия

В Австралии кенгуру напал на семью и поранил трех человек

Мужчина получил рваные раны, а его жена переломы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Австралии кенгуру избил трех человекВ Австралии кенгуру избил трех человекФото: RUSSIAN LOOK
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В Австралии кенгуру напал на семью и жестоко избил трех человек. Семейная пара с ребенком часто подкармливала животное и считала его дружелюбным соседом. Однако однажды дикий зверь проявил агрессию и отправил двух человек в больницу.

В тот день глава семьи решил снова отнести еду «старому другу». Он взял некоторые продукты и понес их во двор, чтобы подкормить знакомого кенгуру. Однако зверю что-то не понравилось и он набросился на мужчину.

Увидевшие происходящее жена и ребенок бросились на помощь. В результате, все трое получили ранения и переломы. Примечательно, что ребенок отделался лишь синяками, ему приехавшие на место происшествия медики первую помощь оказали на месте, пишет сайт «Свободная пресса».

А вот его родителям досталось сильнее. У мужчины зафиксированы рваные раны. А у его супруги травма грудной клетки и переломы ребер. Оба взрослых были доставлены в больницу.

Позже женщина призналась, что ранее никогда не встречала столь агрессивных кенгуру, пишет сайт argumenti.ru.

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