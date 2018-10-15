2018-10-15T14:42:13+03:00
Политика

Тереза Мэй поздравила принца Гарри и Меган Маркл с беременностью

Глава правительства Соединенного Королевства написала свои пожелания будущим родителям в Twitter
Ася РОМАНЧУК
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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут ребенкаПринц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут ребенкаФото: REUTERS
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Тереза Мэй не осталась в стороне и поздравила принца Гарри и его супругу Меган Маркл с беременностью.

О том, что в королевской семье будет пополнение стало известно в понедельник, 15 октября. С самого утра супруги получают поздравления.

Тереза Мэй разместила свои поздравления на странице в Twitter. Глава правительства отметила, что очень рада за герцогиню Сассекскую.

«Мои самые теплые поздравления герцогу и герцогине Сассекской в связи с радостной новостью о том, что они ожидают ребенка весной. Желаю им всего наилучшего», — написала на своей странице Тереза Мэй.

Малыш появится на свет уже весной. Он станет седьмым претендентом на английский престол.

Пока пол будущего первенца пары не сообщается, пишет «Пятый канал».

Сайт kp.ru рассказал, что супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна. Слухи о том, что в скором времени королевскую семью Великобританииждет пополнение, наконец-то официально подтвердились.

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