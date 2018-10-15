Путин наградил главу Центробанка орденом почета
Президент РФ Владимир Путин наградил главу Центрального Банка России Эльвиру Набиуллину орденом почета. Поводом стал большой вклад заслуженного экономиста в развитие и укрепление банковской системы нашей страны.
"За большой вклад в развитие и укрепление банковской системы наградить орденом почета Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну — председателя Центрального банка РФ", — говорится в тексте соответствующего указа, опубликованного на портале правовой информации.
Напомним, что Набиуллина возглавила ЦБ в июне 2013 года. До назначения на эту должность она чуть менее года занимала пост помощника президента РФ.
Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад работу главы российского регулятора высоко оценили даже журналисты британского журнала The Economist. Они заявили, что именно Набиуллина уберегла экономику РФ от больших неприятностей, и даже назвали женщину "правой рукой Путина".