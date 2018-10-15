2018-10-15T15:33:01+03:00
Политика

Путин наградил главу Центробанка орденом почета

Президент России отметил вклад Эльвиры Набиуллиной в развитие банковской системы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эльвира Набиуллина - глава ЦентробанкаЭльвира Набиуллина - глава ЦентробанкаФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин наградил главу Центрального Банка России Эльвиру Набиуллину орденом почета. Поводом стал большой вклад заслуженного экономиста в развитие и укрепление банковской системы нашей страны.

"За большой вклад в развитие и укрепление банковской системы наградить орденом почета Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну — председателя Центрального банка РФ", — говорится в тексте соответствующего указа, опубликованного на портале правовой информации.

Напомним, что Набиуллина возглавила ЦБ в июне 2013 года. До назначения на эту должность она чуть менее года занимала пост помощника президента РФ.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад работу главы российского регулятора высоко оценили даже журналисты британского журнала The Economist. Они заявили, что именно Набиуллина уберегла экономику РФ от больших неприятностей, и даже назвали женщину "правой рукой Путина".

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