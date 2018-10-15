Минтруд оценил идею сделать День учителя выходным

15 Окт. 17:42 2018-10-15T17:43:00+03:00

Как заметила замглавы ведомства Любовь Ельцова, такая инициатива повлияет на работодателей, так как будет снижаться фонд рабочего времени

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В Минтруде оценили предложение сделать День учителя официальным выходным для всех россиян. Как отметила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова, эту инициативу надо внимательно изучить, ведь введение дополнительного выходного повлияет на работодателей, так как будет снижен фонд рабочего времени.

Между тем замглавы ведомства заметила, что министерство считает необходимым награждение и поощрение педагогов. «Мы разделяем две вещи: считаем необходимым награждение и поощрение представителей этой сферы, но по внесению изменений в Трудовой кодекс надо внимательно смотреть», - сказала Ельцова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 14 октября, стало известно, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов подготовил законопроект, в котором предлагается сделать День учителя общенациональным праздником. Как считает депутат, если профессиональный праздник педагогов станет всеобщим, то это «покажет обществу значимость преподавательского труда».