2018-10-13T12:24:52+03:00
Политика

День учителя может стать общенациональным праздником

В этом случае 5 октября будет официальным выходным для всех россиян
Дарья ИВАШКИНА
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День учителя может стать общенациональным праздникомДень учителя может стать общенациональным праздникомФото: Евгения ГУСЕВА
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День учителя, который в РФ отмечается 5 октября, может стать официальным выходным для всех россиян.

Как ожидается, в ближайшее время в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, подготовленный членом комитета нижней палаты российского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым.

Как считает автор документа, если профессиональный праздник педагогов станет всеобщим, то это «покажет обществу значимость преподавательского труда» и «поднимет престиж» учителей, сообщает RT.

Кроме того, Вострецов уверен, что День учителя должен стать праздником не только школьных педагогов, но и преподавателей дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле депутат Госдумы Виталий Милонов предложил давать россиянам дополнительный выходной в жаркие дни и сокращать рабочие дни в знойную погоду на один час.

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