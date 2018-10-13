День учителя может стать общенациональным праздником
День учителя, который в РФ отмечается 5 октября, может стать официальным выходным для всех россиян.
Как ожидается, в ближайшее время в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект, подготовленный членом комитета нижней палаты российского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым.
Как считает автор документа, если профессиональный праздник педагогов станет всеобщим, то это «покажет обществу значимость преподавательского труда» и «поднимет престиж» учителей, сообщает RT.
Кроме того, Вострецов уверен, что День учителя должен стать праздником не только школьных педагогов, но и преподавателей дошкольных групп, средних профессиональных и высших учебных заведений.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле депутат Госдумы Виталий Милонов предложил давать россиянам дополнительный выходной в жаркие дни и сокращать рабочие дни в знойную погоду на один час.