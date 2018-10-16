2018-10-16T11:14:16+03:00
Политика

«Нагнетает антироссийскую истерию»: Эксперт прокомментировал угрозы Порошенко в адрес России

По его мнению, президент Украины просто ищет поводы напомнить о своём существовании, и ничего нового в его заявлении нет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр Порошенко общается с иностранными военнослужащими во время учений «Чистое небо — 2018»Президент Украины Петр Порошенко общается с иностранными военнослужащими во время учений «Чистое небо — 2018»Фото: REUTERS
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Недавнее заявление Петра Порошенко, пригрозившего России украинской авиацией в ответ на вымышленные «удары» наших ВВС, всерьёз воспринимать не стоит: лидер Незалежной просто нашел повод лишний раз о себе напомнить.

Примерно так прокомментировал слова президента Украины, выступившего с очередными несуразными обвинениями в адрес нашей страны, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Порошенко продолжает нагнетать антироссийскую истерию, понятно, что никаких агрессивных планов в отношении Украины Россия не имеет, ни о каком военном нападении, тем более воздушном, речи быть не может», - сказал он в беседе с телеканалом RT.

По словам эксперта, «чтобы напомнить о своём существовании, попросить очередной пакет помощи, в том числе и военной, Порошенко ищет поводы, когда происходят какие-то события на этом направлении — те же совместные учения или проекты, в которых Украина и НАТО участвуют вместе, он объясняет это необходимостью обороны Украины и тем, что страна является форпостом, защищающим Европу от «агрессивной» России».

«Это не новые заявления. Они не вызваны никаким актуальным поводом», - подытожил Игорь Шатров.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне, 15 октября, на странице Петра Порошенко в Facebook появилась такая запись: «Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая использует воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой».

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