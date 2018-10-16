2018-10-16T15:55:49+03:00
Общество

В России часть образовательных программ в ВУЗах станет дистанционной

20% курсов будут доступны в онлайн-режиме
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В России часть образовательных программ в ВУЗах станет дистанционнойВ России часть образовательных программ в ВУЗах станет дистанционнойФото: EAST NEWS
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Через пять лет в России 20% образовательных программ ВУЗов переведут в онлайн-формат. Уже сейчас часть этих курсов оцифррована, появились ресурсы, которые агрегируют эти программы.

Об этом сообщил Михаил Котюков, глава Министерства науки и высшего образования РФ на форуме «Открытые инновации».

- Мы предполагаем, что примерно 20% образовательных программ высших учебных заведений в течение ближайших 5 лет должны реализовываться дистанционно,- прокомментировал Котюков.

Однако глава Министерства науки сказал, что переход на дистанционное изучение не актуально для всех направлений, потому что есть такие программы, которые невозможны без прямого общения преподавателя и студента, сообщает «ТАСС».

Кроме этого, в Минобрнауки отметили, что на данный момент создается инфраструктура, которая позволит получать доступ к лучшему и проверенному образовательному контенту, который разработан лучшими преподавателями страны. Уже собраны более 600 онлайн-курсов для студентов ВУЗов и тех, кто занимается самообразованием.

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