В России часть образовательных программ в ВУЗах станет дистанционной
Через пять лет в России 20% образовательных программ ВУЗов переведут в онлайн-формат. Уже сейчас часть этих курсов оцифррована, появились ресурсы, которые агрегируют эти программы.
Об этом сообщил Михаил Котюков, глава Министерства науки и высшего образования РФ на форуме «Открытые инновации».
- Мы предполагаем, что примерно 20% образовательных программ высших учебных заведений в течение ближайших 5 лет должны реализовываться дистанционно,- прокомментировал Котюков.
Однако глава Министерства науки сказал, что переход на дистанционное изучение не актуально для всех направлений, потому что есть такие программы, которые невозможны без прямого общения преподавателя и студента, сообщает «ТАСС».
Кроме этого, в Минобрнауки отметили, что на данный момент создается инфраструктура, которая позволит получать доступ к лучшему и проверенному образовательному контенту, который разработан лучшими преподавателями страны. Уже собраны более 600 онлайн-курсов для студентов ВУЗов и тех, кто занимается самообразованием.