2018-10-16T17:18:47+03:00
Экономика

Американский финансист прогнозирует сильное падение доллара

Произойдет это к 2024 году. Доллар подешевеет на 40%
Ася РОМАНЧУК
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Американский финансист предрек падение доллараАмериканский финансист предрек падение доллараФото: REUTERS
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Американский финансист Ульф Линдал прогнозирует рекордное падение доллара. По его подсчетам американская валюта потеряет в цене до 40%. В итоге за один евро будут давать два доллара.

Такой скачек цены доллара произойдет не завтра, а только к 2024 году, заявляет основатель главный исполнительный директор A.G. Bisset Associates LLC изданию Bloomberg.

Эксперт с 40-летним стажем уверяет, что прогнозы сделаны не на пустом месте. Он долго наблюдал за поведением валюты и просчитал, что каждый 15 лет доллар то резко падает вниз, то резко растет.

Очередное падение произойдет через пять с небольшим лет. Это неизменно приведет к росту цен на сырьевые товары.

Прогнозы финансиста расходятся с теми, что дают его коллеги. Другие аналитики наоборот прогнозируют, что доллар будет неизменно расти и к 2022 году за один евро дадут $1,28, пишет газета «Известия».

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