2018-10-16T20:01:52+03:00
Экономика

Силуанов исключил рост цен на бензин в России из-за повышения акцизов

Министр заявил, что стабильные цены на топливо обеспечат нефтеперерабатывающие компании
Сакина НУРИЕВА
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Министр финансов РФ Антон Силуанов.Министр финансов РФ Антон Силуанов.Фото: Александр ГЛУЗ
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Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов заявил, что в России не ожидается рост цен на бензин из-за повышения акцизов с 1 января.

Министр сообщил, что в стране предусмотрен механизм отрицательного акциза, который в свою очередь перейдет нефтеперерабатывающим компаниям. Это позволит скомпенсировать увеличение нагрузки.

Другую позицию выразил министр энергетики Александр Новак. По его мнению, в 2019 г. цены на бензин повысятся в пределах инфляции, резких скачков из-за акцизов не ожидается. Он заявил, что руководством страны созданы соответствующие инструменты и внесены изменения в законодательства, которые помогут нивелировать факторы, влияющие на рост цен на топливо .

15 октября Счетная палата обнародовала заключение на проект бюджета России на 2019-2021 гг. В документе сообщается, что повышение акциза на бензин в 1,5 раза с 1 января 2019 года может стать причиной резкого роста цен на бензин, это потребует дополнительных компенсационных и сдерживающих мер.

По итогам сентября инфляция в России в годовом выражении составила 3,4%, с начала года — 2,5%.

Напомним, ранее Антон Силуанов заявил о снижении зависимости экономики от нефти и санкций.

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