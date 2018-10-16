С 2020 года для вылова ценных видов рыб в России потребуется именное разрешение

16 Окт. 18:46 2018-10-16T18:46:41+03:00

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Согласно разработанным российским правительством поправкам к законопроекту «О любительском рыболовстве», с 1 января 2020 года кабмин будет утверждать специальный перечень ценных видов рыб. Причем для вылова таких рыб будет требоваться именное разрешение рыболова.

Как пояснили «Комсомолке» в правительстве, речь идет о документе строгой отчетности с серией и номером, в котором будет прописана индивидуальная норма добычи водных ресурсов с указанием объема (веса и количества), орудий добычи, сроков и места вылова. Оформить его можно будет в территориальных управлениях Росрыболовства. Причем власти обещают создать все условия, чтобы обычному рыбаку можно было быстро и без проблем получить данное разрешение.

Стоит отметить, что в случае отсутствия именного разрешения выловленную ценную рыбу придется отпустить.

- При вылове ценной рыбы без именного разрешения ее необходимо отпустить обратно в естественную среду обитания, иначе это будет нарушением, - уточнил собеседник «КП» в правительстве.

Также в кабмине заметили, что в настоящее время вылов рыбы, которая в ближайшем будущем будет внесена в особый перечень, осуществляется только на платных участках для спортивного и любительского рыболовства.

- В настоящее время вылов таких видов рыб осуществляется только на участках для спортивного и любительского рыболовства на платной основе. Законопроект о любительском рыболовстве упраздняет институт таких участков, то есть обычному рыболову станет проще выбирать место для рыбалки. Вместе с тем, будет необходимо получить именное разрешение, которое можно будет оформить, в первую очередь, в территориальных управлениях Росрыболовства, а также в других специально предусмотренных местах, - подчеркнули в правительстве.

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