2018-10-16T18:46:41+03:00
Политика

С 2020 года для вылова ценных видов рыб в России потребуется именное разрешение

В случае отсутствия такого документа улов придется отпустить
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
С 2020 года для вылова ценных видов рыб потребуется именное разрешениеС 2020 года для вылова ценных видов рыб потребуется именное разрешениеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Согласно разработанным российским правительством поправкам к законопроекту «О любительском рыболовстве», с 1 января 2020 года кабмин будет утверждать специальный перечень ценных видов рыб. Причем для вылова таких рыб будет требоваться именное разрешение рыболова.

Как пояснили «Комсомолке» в правительстве, речь идет о документе строгой отчетности с серией и номером, в котором будет прописана индивидуальная норма добычи водных ресурсов с указанием объема (веса и количества), орудий добычи, сроков и места вылова. Оформить его можно будет в территориальных управлениях Росрыболовства. Причем власти обещают создать все условия, чтобы обычному рыбаку можно было быстро и без проблем получить данное разрешение.

Стоит отметить, что в случае отсутствия именного разрешения выловленную ценную рыбу придется отпустить.

- При вылове ценной рыбы без именного разрешения ее необходимо отпустить обратно в естественную среду обитания, иначе это будет нарушением, - уточнил собеседник «КП» в правительстве.

Также в кабмине заметили, что в настоящее время вылов рыбы, которая в ближайшем будущем будет внесена в особый перечень, осуществляется только на платных участках для спортивного и любительского рыболовства.

- В настоящее время вылов таких видов рыб осуществляется только на участках для спортивного и любительского рыболовства на платной основе. Законопроект о любительском рыболовстве упраздняет институт таких участков, то есть обычному рыболову станет проще выбирать место для рыбалки. Вместе с тем, будет необходимо получить именное разрешение, которое можно будет оформить, в первую очередь, в территориальных управлениях Росрыболовства, а также в других специально предусмотренных местах, - подчеркнули в правительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбакам-любителям станут выдавать именные разрешения, а платную рыбалку отменят

С 1 января 2020 года любителей порыбачить ждут серьезные изменения. Как стало известно «Комсомолке», во вторник правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту о любительском рыболовстве, которые упорядочивают рыбную ловлю в стране (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электрички на Казанском направлении МЖД введены в график
Волож не планирует продавать свою долю в "Яндексе"
Илон Маск анонсировал дату открытия подземного транспортного туннеля под Лос-Анджелесом
Комитет Госдумы утвердил законопроект, распределяющий в регионы часть доходов от акцизов
Русский музей впервые проведет выставку российского абстрактного искусства в Саудовской Аравии
Песков: Подготовка к визиту Путина в Саудовскую Аравию продолжается
Обезьяны насмерть закидали кирпичами мужчину в Индии
Кудрин: Правительство сможет выполнить обещания об увеличении размера пенсий
Чукотские медведи стали более упитанными и спокойными
Песков заявил, что выход США из ДРСМД потребует действия других стран
Строительство дорог и мост через реку Пур: Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ответил на вопросы жителей через Инстаграм
Ученые обнаружили в поваренной соли частицы пластика
В Великобритании выходец из Румынии грабил пенсионеров с помощью кетчупа
В Сбербанке объяснили увеличение ставок по ипотеке
В МИД Ирана отметили важность партнерства Москвы и Тегерана по Сирии
Умер Дэнни Лейнер – режиссер «Клана Сопрано»
Сирийские специалисты отреставрируют древний амфитеатр в городе Босра
Из-за сильного дождя с градом в Риме затопило улицы и метро
В Москве стартовали переговоры Джона Болтона и Николая Патрушева
Глава Минэкономразвития сообщил о мерах по «смягчению» роста цен на бензин
Владимир Путин поздравил с 80-летием театрального режиссера Рудольфа Фурманова
МИД КНР предупредил США о негативных последствиях одностороннего выхода из договора о РСМД