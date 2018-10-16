Рыбакам-любителям станут выдавать именные разрешения, а платную рыбалку отменят

СЕГОДНЯ 18:30 2018-10-16T19:48:44+03:00

Закон о любительском рыболовстве не могут принять уже 6 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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С 1 января 2020 года любителей порыбачить ждут серьезные изменения. Как стало известно «Комсомольской правде», во вторник правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту о любительском рыболовстве, которые упорядочивают рыбную ловлю в стране.

Закон о любительском рыболовстве не могут принять уже 6 лет. В 2012 году правительство внесло законопроект в Госдуму. Спустя год депутаты приняли его в первом чтении, а потом все заглохло. Спустя несколько лет о законопроекте вспомнили на форуме Общероссийского народного фронта. После этого Владимир Путин дал поручение правительству доработать законопроект. «Комсомолка» изучила подготовленные правительством поправки.

Итак, что же нового ждет рыболовов - любителей.

1) Правительство будет утверждать специальный перечень ценных видов рыб. Для вылова таких рыб нужно будет получить именное разрешение рыболова – это документ строгой отчетности с серией и номером по типу охотничьего билета. В разрешении будет прописана индивидуальная норма добычи водных ресурсов с указанием объема (веса и количества), орудий добычи, сроков и места вылова.

2) Законопроект уточняет понятие «суточная норма добычи» (это касается ловли любой рыбы, а не только ценных видов). Для разных видов биоресурсов суточная норма устанавливается в количестве экземпляров или по весу.

3) Запрещается ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатых и химических веществ, электротока.

4) Запрещается подводная охота в местах массового отдыха граждан.

5) Запрещается использование индивидуальных электронных средств обнаружения рыб под водой, использование аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов. Орудия, используемые для подводной охоты, запрещается применять над поверхностью воды. В правительстве это объясняют соображениями безопасности, а также тем, что любительское рыболовство зачастую превращается в настоящий рыбный промысел, ведущий к истреблению водных биоресурсов.

Суточные нормы вылова рыбы уже установлены действующим законом о рыболовстве для всех регионов РоссииФото: Сергей КУРОЧКИН

6) С 1 января 2021 года в России исчезнут участки для платной рыбалки. Заключенные владельцами рыбопромысловых участков договора будут действовать год с момента вступления законопроекта в силу - до 31 декабря 2020 года. Как пояснили корреспонденту «Комсомолки» в правительстве, нынешние владельцы различных баз для любительского и спортивного рыболовства смогут по-прежнему оказывать услуги по предоставлению рыбакам в аренду снастей, лодок, гостиничных услуг, питания, но не смогут взимать плату за вылов рыбы, за исключением аквакультурных хозяйств.

ЗА КАРАСЯМИ - С ВЕСАМИ?

После прочтения подготовленного правительством документа у нас возникла уйма вопросов. Рыбалка для многих россиян не только хобби, но и способ прокормиться, а власти вдруг решили подчинить это дело нормам и правилам. Это что ж получается: перед тем, как закинуть удочку, нужно будет 20 раз подумать – вдруг выловишь ценную рыбину или наловишь сверх суточной нормы. Что тогда? Вот, например, рыболов вместо двух лещей по килограмму поймал трех по 700 граммов. Его что, как браконьера задержат и оштрафуют? Не говоря о том, что на рыбалку, видимо, придется ходить с весами!

- В том случае, когда суточная норма добычи установлена по весу и выловлен 1 экземляр с весом, превышающим суточную норму добычи, штрафовать любителя-рыболова не будут, - пояснил корреспонденту «Комсомолки» источник в правительстве. - Суточные нормы вылова рыбы уже установлены действующим законом о рыболовстве для всех регионов России. Максимальные объемы вылова на человека в сутки определяются для каждого рыбохозяйственного бассейна, по видам водных биоресурсов и водоемам.

Утвержденные цифры учитывают состояние запасов, особенности рыболовства в конкретном регионе и мнение рыбаков. Например, в Мурманске, где возможна морская рыбалка, суточная норма по вылову трески и пикши - 50 кг, а в Астраханской области - 5-10 кг в зависимости от вида. Нормы вылова прописаны в правилах рыболовства: они есть в открытых источниках, в том числе на сайте Росрыболовства и его территориальных управлений в регионах.

В правительстве утверждают: законопроект закрепляет право на свободную и главное - бесплатную рыбалку для граждан! Ужесточения вводятся лишь для того, чтобы устранить возможность подмены любительского вылова промышленным.

- Существует практика, когда под видом любителей заготовители вылавливают значительные объемы рыбы для дальнейшей коммерческой реализации. Для того, чтобы заниматься промышленным рыболовством на внутренних пресноводных водоемах нужно заключить соответствующий договор, - поясняет собеседник «КП» в правительстве.

В том случае, когда суточная норма добычи установлена по весу и выловлен 1 экземляр с весом, превышающим суточную норму добычи, штрафовать любителя-рыболова не будут

«ЗОЛОТЫЕ» ХВОСТ И ЧЕШУЯ

Самый чувствительный момент для рыболовов-любителей – это получение именного разрешения. В первоначальном варианте правительственного законопроекта «О любительском рыболовстве» говорилось, что такой документ будет давать право на вылов 14 видов ценных биоресурсов – от кеты с горбушей до камчатского краба. В подготовленных правительством поправках к законопроекту жесткий перечень ценных видов биоресурсов не закреплен. Он будет устанавливаться правительством по представлению губернаторов на основании научных исследований состояния водоемов. Причем, такие исследования станут для регионов обязательными.

- В перечень будут внесены те виды рыб, которые относятся к ценным и особо ценным (например, атлантический лосось или сима). Это будет небольшой перечень, который касается только тех видов, запасы которых невелики и нуждаются в особом отношении. Всю остальную рыбу ловить можно без каких-либо разрешений, - пояснили корреспонденту «Комсомолки» в правительстве.

ПОЙМАЛ ЦЕННЫЙ ВИД — ОТПУСТИ ОБРАТНО

- Допустим такую ситуацию: пришел человек без именного разрешения к реке с удочкой посидеть. И вместо банального окуня выловил какую-нибудь редкую рыбину, ну повезло человеку. Ему что делать: отпустить эту рыбину обратно в водоем, иначе он будет нарушителем? Или за одну «драгоценную» рыбу не накажут?

- Да, при вылове ценной рыбы без именного разрешения ее необходимо отпустить обратно в естественную среду обитания, иначе это будет нарушением, - уточняет собеседник «КП» в правительстве.

- Как сейчас регулируется вылов рыбы, которая будет внесена в особый перечень и для вылова которой понадобится именное разрешение? Сейчас можно ловить, сколько хочешь?

- В настоящее время вылов таких видов рыб осуществляется только на участках для спортивного и любительского рыболовства на платной основе. Законопроект о любительском рыболовстве упраздняет институт таких участков, то есть обычному рыболову станет проще выбирать место для рыбалки. Вместе с тем, будет необходимо получить именное разрешение, которое можно будет оформить, в первую очередь, в территориальных управлениях Росрыболовства, а также в других специально предусмотренных местах. Будут созданы все условия, чтобы обычному рыбаку можно было быстро и без проблем приобрести данное разрешение.

С теми, кто привык ловить рыбу с помощью сетей в правительстве решили не церемониться

- За именное разрешение рыболова придется заплатить?

- Оформление будет бесплатным, но необходимо будет оплатить небольшой сбор за саму рыбу (меньше, чем сейчас составляет плата на участках для любительского и спортивного рыболовства). Оплата будет производится при получении разрешения. На каждый вид рыбы – разные ставки сбора. Пока они не утверждены, - рассказал источник в правительстве.

СТАРИК НЕВОД НЕ ЗАКИНЕТ

С теми, кто привык ловить рыбу с помощью сетей в правительстве решили не церемониться.

- Динамитом глушить рыбу преступно, но поставить сеть-закидушку на Дону или Волге - что тут преступного, если она не перегораживает реку от берега до берега, а заброшена в омут метрах в 10 от береговой линии? Окажутся ли вне закона любые сети?

- Практически все эти ограничения уже предусмотрены действующими правилами рыболовства для каждого водохозяйственного бассейна. Использование любых сетных орудий превращает любительское рыболовство фактически в рыболовный промысел. Кроме того, сетные орудия лова в силу своей финансовой доступности не представляют ценности для их владельцев, очень часто бросаются в водоемах, засоряют водоемы и представляют опасность для окружающей среды, водных биоресурсов, а в некоторых случаях и для человека, - замечает собеседник в правительстве.

За нарушения закона о любительском рыболовстве будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

- Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Усиления ответственности не предусматривается, - пояснили «КП» в правительстве.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

Гайки не закрутили - уже спасибо

Алексей ИВАНОВ

Закон о любительской рыбалке - один из тех, который затрагивает, действительно, огромную часть российского населения. По статистике хотя бы изредка поудить ходит каждый пятый житель страны. Но до сих пор в России процветала, в основном, «дикая» рыбалка. И необходимость создания цивилизованной отрасли любительского рыболовства понимали все - чиновники, ученые и, прежде всего, сами рыбаки.

Но законопроект рождался в муках, тонул в дискуссиях. Искали баланс между необходимость создавать эту самую цивилизованную инфраструктуру (а стало быть, брать на это откуда-то деньги) и интересами простого населения, для которого разного рода «рыбацкие сборы» могли бы стать костью в горле. Социальный взрыв никому не нужен.

В результате - компромисс. Не закручивание гаек, но упорядочивание отрасли. Правительство отказалось от идеи введения обязательной фиш-карты (билета рыболова) поголовно для всех, кто решил закинуть удочку в речку. Это было бы воспринято как еще один налог. Именные лицензии вводятся только на вылов особо ценных видов рыб. Что логично: сохранить их - задача первостепенной важности.

Второй принципиальный момент - участки для платной рыбалки. Их решено отменить вовсе. В конце концов, реки, озера, море - это часть общего народного достояния. Например, как лес - мы же не вздумаем брать плату с грибников! И ситуация, когда некоторые пруды (как правило, лучшие) были закрыты для бесплатного доступа воспринималась населением как несправедливая.

Но это не означит, что арендаторы платных участков должны обанкротиться, и сервиса, так полюбившегося многим завзятым рыбакам, теперь можно не ждать. Во-первых, им сохранят бизнес на 2 ближайших года. Ведь они уже вложили в него деньги - пусть отобьют затраты. А во-вторых, дальше пусть учатся зарабатывать на береговой инфраструктуре - домиках, мангалах, аренде снастей и так далее. Кстати, аналогично в России освободили доступ к частным пляжам. Берег у кромки воды - бесплатный для всех, а хочешь отдых со всеми удобствами - в 20 метрах турбаза.

Остался, пожалуй, только один насущный вопрос. Кто будет все это контролировать? Нормы вылова, запрет на сети, бесплатный доступ к водоемам. Рыбохраны сегодня считайте что нет - ее штатная численность на всю страну - около 2 тысяч человек. Явный дефицит кадров. Хорошо бы правительство за всеми нововведениями не забыло и об этом.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Владимир Солопов, профессиональный рыболов, ведущий канала podsekai.tv:

- Реформировать отрасль любительского рыболовства, безусловно, надо. Во-первых, необходимо возрождение рыбохраны. Сейчас порой один рыбохраник приходится на 3-4 крупных водохранилища. Нужно в разы больше - как было в советские времена. И чтобы эти люди занимались зарыблением водоемов, сборкой мусора, гоняли браконьеров, а не просто штрафовали законопослушных рыбаков за неправильную парковку автомобиля у берега.

Повышение популярности спортивного рыболовства - еще одна важная задача. В России 60 миллионов человек хотя бы раз в жизни держали в руках удочку. Индустрия тут может и должна сложиться интересная.

Что касается введения фиш-карт, то я за. Главное, чтобы собранные деньги шли на поддержку рыболовной отрасли, а не терялись где-то в карманах чиновников.

Александр Савельев, руководитель Информационного центра по рыболовству:

- Предстоящую отмену платных участков считаю ошибкой. Объясню почему. Да, кому-то достаточно выйти на околицу села, закинуть удочку и половить рыбу. Но, я думаю, как минимум 20% рыболовов-любителей - это те, которым нужно куда-то приехать, остановиться на ночь, получить определенные услуги. Да хотя бы берег чистый от мусора. Владельцы рыбопромысловых участков такие возможности для них создавали. При этом число платных участков сейчас ничтожно мало, это не более 5% от площади всех акваторий. В первой редакции законопроекта предлагалось ограничить площадь платных участков 10 процентами акватории. Увы, теперь арендаторами грозит потеря бизнеса. А это минус налоги, рабочие места и так далее.