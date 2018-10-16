2018-10-16T22:15:08+03:00
Общество

Эдуард Лимонов попал в больницу

Как заявил сам писатель, ему тяжело говорить и жевать пищу
Дарья ИВАШКИНА
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Писатель Эдуард ЛимоновПисатель Эдуард ЛимоновФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во вторник, 16 октября, стало известно о том, что писатель Эдуард Лимонов попал в больницу. Как сообщил сам поэт и публицист, в настоящее время состояние его здоровья «довольно паршивое».

«Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно. Сегодня я сбежал из одной клиники в другую, где у меня друзья», - написал Лимонов в своем блоге в Живом Журнале, добавив при этом, что перед своей госпитализацией он успел написать книгу «Азбука» и закончить «Философию подвига».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте Эдуард Лимонов побывал в эфире Радио «Комсомольская правда-Ростов». Тогда он рассказал о том, как крестил сына в Старочеркасске и о чем его новая книга.

СПРАВКА «КП»

Эдуард Вениаминович Лимонов (настоящая фамилия - Савенко) родился в 1943 году в Дзержинске. Стихи начал писать в 1958 году. В 1974-м он эмигрировал в США. Однако в начале 90-х годов XX века восстановил советское гражданство и вернулся на Родину.

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