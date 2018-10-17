2018-10-17T08:54:40+03:00
Экономика

Россия вновь сократила вложения в гособлигации США

Теперь в распоряжении Москвы находятся ценные бумаги на сумму всего $14,9 млрд
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В июле объем вложений России в гособлигации США составлял $14,9 млрдВ июле объем вложений России в гособлигации США составлял $14,9 млрдФото: REUTERS
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Россия в очередной раз сократила объем вложений в государственные облигации США. На данный момент в распоряжении нашей страны остается объем американских ценных бумаг на сумму 14 млрд долларов. Еше в июле эта цифра была на 900 миллионов больше. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министерством финансов США во вторник, 16 октября.

Так, Россия больше не входит в число стран, владеющих наибольшим количеством ценных бумаг американского правительства. На первом месте этого рейтинга расположился Китай с размером вложений в 1,165 триллиона долларов, на втором Япония - с 1,029 трлн, а замыкает тройку лидеров Бразилия - с 317 миллиардами.

Всего же в распоряжении иностранных государств находятся облигации США на сумму 6,287 трлн долларов. Еще несколько месяцев назад этот показатель составлял 6,251 трлн.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Россия владела американскими ценными бумагами на сумму 102,2 миллиарда долларов, однако с начала 2019-го начала резко сокращать объемы вложений, передает сайт kp.ru.

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