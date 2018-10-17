Приставы получили более 10 тысяч жалоб на коллекторов

17 Окт. 09:07 2018-10-17T09:07:35+03:00

ФССП проверит обоснованность обращений граждан. Если вина коллектора подтверждается, то ему может грозить штраф до 2 миллионов рублей и исключение из реестра

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Судебные приставы проверят все жалобы, которые люди написали на коллекторов. Таковых поступило более 10 тысяч штук. Если претензии к взыскателям подтвердятся, то коллекторам грозят миллионные штрафы и исключение из реестра.

Взыскатели будут обязаны предоставлять приставам сведения, позволяющие проверить обоснованность жалоб должников. Документы позволят упростить административное расследование в отношении недобросовестных взыскателей.

В ФССП отмечают, что количество жалоб на коллекторов очень быстро растет.

Закон, который регламентирует правила общения коллекторов с должниками, был принят два года назад. После этого число жалоб стало увеличиваться, чаще всего люди недовольны тем, что поступают звонки родственникам или третьим лицам. Помимо этого, оказывается психологическое давление, превышается лимит звонков и сообщений.

Сами коллекторы отмечают, что после принятия данного закона результативность возврата долгов упала на 30–50%, пишет газета «Известия».