2018-10-17T11:51:16+03:00
Экономика

Цены на ювелирные украшения могут упасть на 10%

К такому выводу пришли эксперты. Основная причина – легализация продажи украшений в интернете
Ася РОМАНЧУК
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Цены на ювелирные украшения могут упасть на 10%Цены на ювелирные украшения могут упасть на 10%Фото: Надежда ПЕНЬКОВСКАЯ
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Цены на золотые украшения могут упасть на 10%. Это произойдет после того, как легализуют торговлю драгоценностями в интернет-магазинах. Минимальное падение ценников составит пять процентов.

Эксперты отмечают, что это закон рынка: объем предложения увеличится, а значит нужно будет привлекать клиентов низкими ценами. Продавцам ничего не останется, как снижать стоимость.

Указ президента, который легализует торговлю ювелирными изделиями в сети в ближайшее время будет направлен в правительство. После всех согласований документ может вступить в силу уже к концу года.

Сейчас торговля драгоценными металлами в сети запрещена, нарушителям грозит административная или уголовная ответственность. В Гильдии ювелиров подчеркивают, что в запрете четко не прописано, что нельзя торговать украшениями, оговаривается запрет на оборот изделий технического назначения: слитки, самородки, сплавы, полуфабрикаты.

Снятие запрета на продажу ювелирных изделий выведет на рынок новых зарубежных игроков. Сейчас они обходят нашу страну, опасаясь нарушить спорный закон, пишет газета «Известия».

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