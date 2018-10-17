2018-10-17T11:57:43+03:00
Общество

Колокольцев выступил перед коллегами в Душанбе

Министр заявил об улучшении обмена розыскной, оперативно-справочной, дактилоскопической и иной информации между полицией России и Таджикистана
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Глава МВД Владимир Колокольцев в Душанбе. ФОТО МВД РФГлава МВД Владимир Колокольцев в Душанбе. ФОТО МВД РФ
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"Безвизовый режим, существующий между двумя государствами, требует повышенного внимания к миграционным процессам со стороны правоохранительных органов. В первую очередь, это связано со сложной и нестабильной обстановкой вблизи границ России и Таджикистана. Миграционные потоки активно используются криминальными структурами для различных видов преступной деятельности, в том числе незаконного оборота наркотиков, оружия, торговли людьми", - так в начале своего выступления глава МВД Владимир Колокольцев очертил членам Объединенной коллегии министерств внутренних дел России и Таджикистана основные направления для совместной работы.

Министр отметил, что ранее принятые меры и различные межгосударственные операции способствовали оздоровлению криминальной ситуации на территории двух государств и укреплению международного партнерства.

"По результатам скоординированной специальной операции "Нелегал" только в прошлом году и в первом полугодии текущего года компетентными органами России выявлено более 180 тысяч нарушений в миграционной сфере, - подчеркнул в своем выступлении Колокольцев.

В ходе заседания членами коллегии был утвержден план работы на следующий год.

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