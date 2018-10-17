2018-10-17T12:56:20+03:00
В мире

В Раде призвали усилить наказание для нарушающих границу россиян

Президент Украины Петр Порошенко также настаивает на принятии документа
Сакина НУРИЕВА
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В Раде призвали усилить наказание для нарушающих границу россияВ Раде призвали усилить наказание для нарушающих границу россияФото: REUTERS
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Украинский депутат Ирина Луценко призвала депутатов принять во втором чтении законопроект под номером 7017, который предусматривает ужесточение наказания граждан России за нарушение границ Украины. Об этом Луценко заявила во время выступления с трибуны Рады.

«Мы в комитете завершили рассмотрение ко второму чтению законопроекта, который вводит уголовную ответственность за незаконное пересечение украинской границы... Я бы просила парламент завтра принять его во втором чтении», — заявила Луценко.

Депутат добавила, что президент Украины Петр Порошенко также настаивает на принятии документа.

Кроме того, украинский политик заявила, что на территории Украины «резко активизировалась деятельность российских диверсионно-разведывательных групп».

Напомним, ранее Ирина Лученко сообщила, что Порошенко хочет передать Андреевскую церковь в ведение Константинопольского патриархата.

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