2018-10-17T13:24:22+03:00
Политика

Аксенова проинформировали о задержании вице-премьера Крыма

Виталий Нахлупин был взят под стражу по обвинению в получении взяток
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Вице-премьер Крыма Виталий НахлупинВице-премьер Крыма Виталий НахлупинФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Председатель Совета министров Крыма Игорь Михайличенко проинформировал главу республики Сергея Аксенова о задержании вице-премьера региона Виталия Нахлупина. По данным властей, чиновника обвиняют во взяточничестве.

"В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается. По поручению Главы Республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины", – приводятся слова Михайличенко на сайте правительства региона.

В сообщении подчеркивается, что в рамках следственных действий проверки и обыски проводятся в Комитетах конкурентной политики и дорожного хозяйства республики, в Службе капитального строительства, а также в ГУП РК "Крымгазсети" и ГУП РК "Крымэнерго".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Нахлупина задержали в эту среду, 17 октября, в Москве. Тогда причиной задержания называлось плохое освоение средств, проблемы с ремонтом и строительством дорог, а также коррупция и махинации с бюджетом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году будут опубликованы неизданные рассказы Эрнеста Хемингуэя
Направляющийся в США караван мигрантов увеличился до 7 тысяч человек
Польша с пониманием отнеслась к выходу США из договора по РСМД
В киевском метрополитене распылили неизвестное вещество
Варфоломей считает, что РПЦ придется поддержать решение Константинополя по Украине
"Вконтакте" устранила сбои в работе сервиса
Песков заявил, что сроки встречи Путина и Ким Чен Ына пока неизвестны
В Госдуме рассмотрят возможность установления пасхального выходного
Автора "Чебурашки" и "Ежика в тумане" могли обокрасть
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
Глава Китая посетит Россию с госвизитом в 2019 году
МИД РФ заявил о влиянии США на процесс голосования в парламенте Македонии
Саудовскую Аравию подозревают в попытке создания двойника убитого журналиста
В России упростили процедуру возврата водительских прав «пьяным» водителям