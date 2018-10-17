Аксенова проинформировали о задержании вице-премьера Крыма

17 Окт. 13:24 2018-10-17T13:24:22+03:00

Виталий Нахлупин был взят под стражу по обвинению в получении взяток

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Председатель Совета министров Крыма Игорь Михайличенко проинформировал главу республики Сергея Аксенова о задержании вице-премьера региона Виталия Нахлупина. По данным властей, чиновника обвиняют во взяточничестве.

"В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается. По поручению Главы Республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины", – приводятся слова Михайличенко на сайте правительства региона.

В сообщении подчеркивается, что в рамках следственных действий проверки и обыски проводятся в Комитетах конкурентной политики и дорожного хозяйства республики, в Службе капитального строительства, а также в ГУП РК "Крымгазсети" и ГУП РК "Крымэнерго".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Нахлупина задержали в эту среду, 17 октября, в Москве. Тогда причиной задержания называлось плохое освоение средств, проблемы с ремонтом и строительством дорог, а также коррупция и махинации с бюджетом.