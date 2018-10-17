2018-10-17T16:37:05+03:00
Политика

Глава Росгвардии Виктор Золотов назначил нового советника по взаимодействию со СМИ

Им стал бывший сотрудник МВД [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава Росгвардии Виктор Золотов назначил нового советника по взаимодействию со СМИГлава Росгвардии Виктор Золотов назначил нового советника по взаимодействию со СМИФото: Александр БОЙКО
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В среду, 17 октября, в Росгвардии прошла пресс-конференция на тему «Реализация совместных проектов Росгвардии и СМИ». На ней глава Росгвардии Виктор Золотов назначил нового советника по взаимодействию со СМИ: бывшего руководителя управления общественных связей МВД генерал-майора Валерия Грибакина.

Ранее пост Советника директора Росгвардии - официального представителя Росгвардии занимал Александр Хинштейн. В сентябре этого года он был избран депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» по 158-му самарскому округу. Грибакин поблагодарил его за «высоко поднятую планку в работе со СМИ».

Сам Грибакин перед назначением был главой службы по взаимодействию со СМИ ФГУП «Охрана» Росгвардии, сообщил первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов. Более того, Грибакин занимает должность заместителя председателя Общественного совета Главного управления МВД по Москве.

Глава Росгвардии Виктор Золотов назначил нового советника по взаимодействию со СМИ.Александр БОЙКО

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