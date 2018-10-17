В сирийской Дераа открывают новый хлебозавод

17 Окт. 13:54 2018-10-17T13:54:51+03:00

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В сирийской провинции Дераа скоро откроется новый хлебозавод. Боевики покинули регион только три месяца назад, а местные жители уже вовсю возвращаются в свои дома, продуктов на всех не хватает.

Единственная на всю округу пекарня работает сейчас на пределе возможностей. Чтобы прокормить 400 тысяч человек, которые проживают в близлежащих поселках, требуется порядка 16 тонн лепешек ежедневно, а небольшое производство способно выпускать только 9 тонн.

Найти подходящее здание для завода было просто, поскольку после войны в районе пустует множество зданий. Сейчас строители выкладывают печь в одном из просторных домов. Первый хлеб здесь испекут уже в ближайшие две недели.

«До войны это здание было магазином. Сейчас перестраиваем его в хлебопекарню. Еще не успели завершить ремонт стен, но поскольку здесь нехватка хлеба, одновременно и складываем печь. На первом этапе запустим ее и будем выпекать четыре-пять тонн лепешек», - приводит слова главы строительной бригады сайт телеканала «Звезда».