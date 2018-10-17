СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в Керчи
Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту взрыва в политехническом колледже в Керчи. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Петренко.
В сообщении, выложенном в микроблог ведомства в Twitter, говорится, что к расследованию будут привлечены специалисты из Москвы. Также отмечается, что председатель СК РФ распорядился о принятии дела к производству Центральным аппаратом Следственного комитета.
Взрыв в политехническом колледже Керчи произошел днем 17 октября. По состоянию на 14:00 17 октября, погибли 10 человек, а еще 25 были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и представители силовых структур.
Сайт kp.ru следит за развитием событий.
Взрыв в колледже в Керчи: 10 человек погибли, 50 пострадали.Первое видео с места взрыва в колледже в Керчи
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