2018-10-17T14:21:45+03:00
Политика

Митингующие в Магасе не пришли на совещание с Евкуровым по границе с Чечней

Стороны договорились о проведении совместного совещания 16 октября
Антон БАЛУЕВ
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Советник главы Ингушетии Артем Перехрист сообщил, что, несмотря на договоренности, члены оргкомитета митинга в очередной раз не явились на заседание комиссии по вопросу соглашения об установлении границ между регионом и Чечней, но заседание проходит в плановом режиме в соответствии с повесткой, - передает ТАСС.

Договоренность была достигнута 16 октября на встрече полномочного представителя президента РФ в СКФО Александра Матовникова и начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина с представителями общественности Ингушетии.

Как известно, 26 сентября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали законы об установлении административной границы между республиками. С 1990-х годов, когда Чечено-Ингушская АССР разделилась на два региона, этот вопрос оставался открытым. Ратификация документа вызвала недовольство среди некоторых жителей Ингушетии – они вышли на митинги с требованием провести общественное обсуждение вопроса.

Власти Ингушетии, согласовав проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, призвали протестующих к диалогу. Однако, несмотря на договоренность, диалог пока не неачат.

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