Грузинская прокуратура заявила о причастности Михаила Саакашвили к смерти миллиардера Патракацищвили

17 Окт. 14:33 2018-10-17T14:34:12+03:00

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В среду, 17 октября, Главная прокуратура Грузии заявила о причастности экс-президента страны Михаила Саакашвили к смерти миллиардера Бадри Патракацищвили. По подозрению в участии в подготовки убийства были задержаны несколько высокопоставленных сотрудников МВД Грузии.

Отмечается, что в ходе обыска в доме у одного из подозреваемых сотрудники грузинских правоохранительных органов нашли две аудиозаписи, датированные февралем 2007 года. На первой записи один из задержанных сотрудников грузинского МВД пытается подговорить одного из охранников Патракацишвили принять участие в убийстве бизнесмена, причем во время разговора чиновник отметил, что Михаил Саакашвили санкционировал это убийство, поскольку Патракацишвили на тот момент был его политическим противником. Вторая аудиозапись содержит разговор между грузинскими чиновниками, арестованными по подозрению в убийстве. В ходе разговора они обсуждали различные аспекты убийства, в том числе и способ устранения Патракацишвили.

Подозреваемым грозит от 16 до 20 лет тюремного заключения, сообщает агентство РИА Новости.

Бадри Патракацишвили скончался в 2008 году на своей вилле в Великобритании. Врачи заявили, что причиной смерти бизнес-партнера Бориса Березовского стала ишемическая болезнь сердца. За несколько месяцев до своей смерти Патракацишвили основал политическую партию, оппозиционную по отношению к тогдашнему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также выставил свою кандидатуру на выборы президента Грузии