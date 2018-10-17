Министр здравоохранения Вероника Скворцова срочно вылетела в Керчь

17 Окт. 15:01 2018-10-17T15:01:45+03:00

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В Керчь, где утром в среду 17 октября прогремел взрыв в политехническом колледже, по поручению президента Владимира Путина срочно вылетела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Глава Минздрава, которая сама является врачом-неврологом и нейрофизиологом, будет на месте координировать медицинскую помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба ведомства.

Вместе с министром в Керчь прибудут руководитель Федерального медико-биологического агентства (оно отвечает за новейшие медицинские технологии) Владимир Уйба, директор Департамента экстренной медпомощи Минздрава России Оксана Гусева, а также две бригады специалистов, в состав которых входят хирурги, комбустиологи (специалисты по ожоговой медицине) и врачи-реаниматологи.

Кроме того, в готовность приведены два спецборта, оснащенных необходимыми медицинскими модулями для эвакуации пострадавших в федеральные центры, если это потребуется по медицинским показаниям.