2018-10-17T15:01:45+03:00
Происшествия

Министр здравоохранения Вероника Скворцова срочно вылетела в Керчь

Вместе с главой Минздрава на место взрыва прибудут две бригады врачей-специалистов
Анна ДОБРЮХА
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
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В Керчь, где утром в среду 17 октября прогремел взрыв в политехническом колледже, по поручению президента Владимира Путина срочно вылетела министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Глава Минздрава, которая сама является врачом-неврологом и нейрофизиологом, будет на месте координировать медицинскую помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба ведомства.

Вместе с министром в Керчь прибудут руководитель Федерального медико-биологического агентства (оно отвечает за новейшие медицинские технологии) Владимир Уйба, директор Департамента экстренной медпомощи Минздрава России Оксана Гусева, а также две бригады специалистов, в состав которых входят хирурги, комбустиологи (специалисты по ожоговой медицине) и врачи-реаниматологи.

Кроме того, в готовность приведены два спецборта, оснащенных необходимыми медицинскими модулями для эвакуации пострадавших в федеральные центры, если это потребуется по медицинским показаниям.

Оцепление у колледжа в Керчи.

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