Мосгорсуд признал законным решение об освобождении Ангелины Хачатурян из СИЗО
Московский городской суд признал законным освобождение из следственного изолятора Ангелины Хачатурян, которая проходит обвиняемой по статье об убийстве по предварительному сговору. При этом жалоба защиты на меру пресечения в виде запрета определенных действий была отклонена. Соответствующие решения приняты в среду, 17 октября.
"Решение суда признать законным, жалобу оставить без удовлетворения", - сказал судья,
Таким образом, сестры Хачатурян, убившие собственного отца, будут оставаться на свободе как минимум до 28 декабря. Им нельзя общаться с представителями СМИ, а также разговаривать друг с другом по телефону. Такое возможно лишь с разрешения следователя, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года девушки зарезали собственного отца в квартире на Алтуфьевском шоссе, не выдержав издевательств. С того самого дня они находились под стражей в следственном изоляторе.
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