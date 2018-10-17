2018-10-17T15:34:10+03:00
Происшествия

Мосгорсуд признал законным решение об освобождении Ангелины Хачатурян из СИЗО

Жалоба защиты на меру пресечения в видео запрета определенных действия была отклонена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ангелина Хачатурян. ФОТО Никеричев Андрей АГН МоскваАнгелина Хачатурян. ФОТО Никеричев Андрей АГН Москва
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Московский городской суд признал законным освобождение из следственного изолятора Ангелины Хачатурян, которая проходит обвиняемой по статье об убийстве по предварительному сговору. При этом жалоба защиты на меру пресечения в виде запрета определенных действий была отклонена. Соответствующие решения приняты в среду, 17 октября.

"Решение суда признать законным, жалобу оставить без удовлетворения", - сказал судья,

Таким образом, сестры Хачатурян, убившие собственного отца, будут оставаться на свободе как минимум до 28 декабря. Им нельзя общаться с представителями СМИ, а также разговаривать друг с другом по телефону. Такое возможно лишь с разрешения следователя, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года девушки зарезали собственного отца в квартире на Алтуфьевском шоссе, не выдержав издевательств. С того самого дня они находились под стражей в следственном изоляторе.

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