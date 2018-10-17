2018-10-17T16:57:02+03:00
Происшествия

Владислав Росляков - что известно о керчинском стрелке, устроившем взрыв в колледже

Подозреваемый в организации взрыва в керченском колледже Владислав Росляков — что известно о подростке
Екатерина БОЛГОВА
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Стрелок, устроивший теракт в керченском колледже, покончил с собой на втором этаже учреждения. Фото прислано очевидцемСтрелок, устроивший теракт в керченском колледже, покончил с собой на втором этаже учреждения. Фото прислано очевидцем
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Владислав Росляков, которого Следственный комитет РФ назвал подозреваемый в организации взрыва в колледже в Керчи, учился в школе №13 этого города.

Напомним, ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в среду, 17 октября, в керченском колледже сработало неустановленное взрывное устройство. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что число погибших в результате ЧП выросло до 18 человек. По данным СК РФ, количество жертв составляет 17 человек. Также около 50 человек получили ранения.

Уголовное дело сначала было возбуждено по статье "теракт", а затем СК РФ переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что подозреваемым является студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Тело с огнестрельным ранением было обнаружено на втором этаже.

"Такой ученик у нас был, пока не могу ничего вам сказать. Да, такой действительно учился", — сказала директор школы №13 Наталья Мелешинкова, передает РИА Новости.

Рослякова зачислили в политехнический колледж в 2015 году. По словам знакомых, он в начале сентября получил разрешение на ружье 12 калибра, после чего купил 150 патронов для такого оружия.

Очевидцы сообщили, что подозреваемый начал стрельбу в коледже, а один из патронов попал в газовый баллон, что и вызвало взрыв. При этом, по данным предприятия "Крымгазсети", учебное заведение не было газифицировано.

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Сперва силовики думали, что стрелок сбежал. Но оказалось, что он свел счеты с жизнью (видео, подробности).

Роман Войтенко очевидец взрыва в Керчи.

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