Владислав Росляков - что известно о керчинском стрелке, устроившем взрыв в колледже
Владислав Росляков, которого Следственный комитет РФ назвал подозреваемый в организации взрыва в колледже в Керчи, учился в школе №13 этого города.
Напомним, ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в среду, 17 октября, в керченском колледже сработало неустановленное взрывное устройство. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что число погибших в результате ЧП выросло до 18 человек. По данным СК РФ, количество жертв составляет 17 человек. Также около 50 человек получили ранения.
Уголовное дело сначала было возбуждено по статье "теракт", а затем СК РФ переквалифицировал его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что подозреваемым является студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Тело с огнестрельным ранением было обнаружено на втором этаже.
"Такой ученик у нас был, пока не могу ничего вам сказать. Да, такой действительно учился", — сказала директор школы №13 Наталья Мелешинкова, передает РИА Новости.
Рослякова зачислили в политехнический колледж в 2015 году. По словам знакомых, он в начале сентября получил разрешение на ружье 12 калибра, после чего купил 150 патронов для такого оружия.
Очевидцы сообщили, что подозреваемый начал стрельбу в коледже, а один из патронов попал в газовый баллон, что и вызвало взрыв. При этом, по данным предприятия "Крымгазсети", учебное заведение не было газифицировано.
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