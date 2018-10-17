Полиция: теракт устроил студент 4 курса колледжа. Он покончил с собой на втором этаже

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-17T16:03:53+03:00

Стрелок, устроивший теракт в керченском колледже, покончил с собой на втором этаже учреждения. Фото прислано очевидцем

Сперва силовики думали, что стрелок сбежал. Но оказалось, что он свел счеты с жизнью [видео]

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Все силовики Керчи продолжают выяснять подробности бойни в политехническом колледже. Утром 17 октября в учебном заведении прогремел взрыв. А после этого в коридоре появился парень с ружьем. Он заходил во все помещения, попадавшиеся на пути, и стрелял. Погибло 10 человек, еще 40 ранены.

Схема массового убийства в керченском колледже.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Сперва мы думали, что стрелок сбежал, - объясняет источник «Комсомольской правды» в следствии. - Но теперь мы посмотрели запись с камер наблюдения. По ней видно, как убийца поднимается на второй этаж колледжа. И там убивает себя. Это студент 4 курса Владислав Росляков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт... как в Беслане!» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

Владислав поступил в колледж в 2015 году. А 8 сентября 2018 года Росляков получил разрешение на ружьё 12 калибра.

На своей страничке в соцсетях перед терактом убийца написал: "Самых дорогих нам людей мы носим постоянно с собой. Мысленно. Внутри. В сердце". А 15 октября выложил фотографию своей девушки с подписью: "Люблю тебя, солнышко". Не исключено, что на бойню парень пошел из-за проблем с подругой.

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