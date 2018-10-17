Медведев: Россия с уважением относится к Трампу

17 Окт. 22:06 2018-10-17T22:06:48+03:00

По словам премьер-министра РФ, в Москве понимают, что сейчас президента США «атакуют справа и слева»

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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия с уважением относится к американскому лидеру Дональду Трампу. По словам российского премьера, в Москве понимают, что в настоящее время президента США "атакуют справа и слева", поэтому он пока не смог улучшить отношения с Россией.

"Дональд Трамп – президент Соединённых Штатов Америки. Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Если бы на месте Трампа был другой президент, мы бы с не меньшим уважением относились к нему", — сказал Медведев в интервью Euronews.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать Трампа "лучшим, что произошло в последнее время с Россией", глава кабмина напомнил, что "мы Дональда Трампа не выбирали".

Также он обратил внимание на то, что Трамп подвергается большому давлению внутри США.

"Его, с одной стороны, подозревают в каких-то симпатиях к нашей стране, хотя, собственно говоря, он ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал", — добавил премьер РФ.