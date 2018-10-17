США могут выйти из Всемирного почтового союза
США могут выйти из Всемирного почтового союза (ВПС), сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителей администрации американского президента Дональда Трампа.
Отмечается, что это связано с недовольством тарифами на пересылку грузов, которые для развитых стран выше, чем для развивающихся экономик.
Так, по мнению Вашингтона, расценки для Китая примерно в пять раз ниже, чем для Америки. Это является несправедливым преимуществом для Пекина и помогает продвижению контрафактных товаров, считают в США.
По словам источников, выход США из ВПС может быть инициирован уже в ближайшее время. Процесс может занять примерно один год.
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США отменят свое решение о выходе из ВПС в случае успеха переговоров по заключению нескольких соглашений в этой сфере.
Всемирный почтовый союз был основан в 1874 году, в нем состоят 192 стран. Штаб-квартира союза расположена в Берне, Швейцария.