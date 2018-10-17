17 Окт. 22:27 2018-10-17T22:28:01+03:00

Как сообщают СМИ со ссылкой на представителей администрации президента США, это связано с недовольством расценками на пересылку грузов

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США могут выйти из Всемирного почтового союза (ВПС), сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителей администрации американского президента Дональда Трампа.

Отмечается, что это связано с недовольством тарифами на пересылку грузов, которые для развитых стран выше, чем для развивающихся экономик.

Так, по мнению Вашингтона, расценки для Китая примерно в пять раз ниже, чем для Америки. Это является несправедливым преимуществом для Пекина и помогает продвижению контрафактных товаров, считают в США.

По словам источников, выход США из ВПС может быть инициирован уже в ближайшее время. Процесс может занять примерно один год.

Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США отменят свое решение о выходе из ВПС в случае успеха переговоров по заключению нескольких соглашений в этой сфере.

Всемирный почтовый союз был основан в 1874 году, в нем состоят 192 стран. Штаб-квартира союза расположена в Берне, Швейцария.