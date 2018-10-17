«Большое горе»: Медведев прокомментировал взрыв и стрельбу в Керчи

17 Окт. 22:38 2018-10-17T22:38:41+03:00

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Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал взрыв и стрельбу в политехническом колледже в Керчи большим горем, а также выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

«Страшная трагедия сегодня произошла в Керченском политехническом колледже. Большое горе для людей, потерявших родных, друзей, коллег, для всех, кто пострадал во время взрыва, и, конечно, для всех нас», — написал Медведев в социальной сети "ВКонтакте".

Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал выздоровления раненым от имени российского правительства.

«Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами», — отметил премьер.

Ранее Медведев уже выражал соболезнования в связи со случившемся в Керчи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, днем в среду студент 4-го курса колледжа устроил стрельбу в учебном заведении, а затем покончил с собой. Также сообщалось о взрыве в колледже. В результате ЧП погибли 19 человек, больше 50 получили ранения.