2018-10-17T22:38:41+03:00
Происшествия

«Большое горе»: Медведев прокомментировал взрыв и стрельбу в Керчи

Премьер-министр РФ от имени правительства выразил соболезнования родственникам погибших
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments15
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал взрыв и стрельбу в политехническом колледже в Керчи большим горем, а также выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

«Страшная трагедия сегодня произошла в Керченском политехническом колледже. Большое горе для людей, потерявших родных, друзей, коллег, для всех, кто пострадал во время взрыва, и, конечно, для всех нас», — написал Медведев в социальной сети "ВКонтакте".

Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал выздоровления раненым от имени российского правительства.

«Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами», — отметил премьер.

Ранее Медведев уже выражал соболезнования в связи со случившемся в Керчи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, днем в среду студент 4-го курса колледжа устроил стрельбу в учебном заведении, а затем покончил с собой. Также сообщалось о взрыве в колледже. В результате ЧП погибли 19 человек, больше 50 получили ранения.

Владислав Росляков. Что известно о керченском стрелке.Студент, расстрелявший 19 человек, три года ходил в колледж со штык-ножом. Все об этом знали.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Китае состоялось открытие самого длинного в мире морского моста
Медведев рассказал, кого коснутся антиукраинские санкции Москвы
Правительство России в ближайшее время подготовит санкции против Украины
Медведев распорядился закрыть игорную зону "Азов-Сити"
Адвокаты Бутиной уверены, что прокуратура США утаивает оправдательные улики по делу их подзащитной
Госдума не поддержала проект об учреждении Дня отца
В Музее Библии в США 70 лет хранилось пять подделанных фрагментов свитков
В Грузии предлагают сажать за карту страны без Абхазии и Южной Осетии
В Кремле поддержали ограничение иностранной доли в новостных агрегаторах
В Подмосковье мошенница ограбила пенсионера, притворившись его внучкой
Автокран протаранил 17 автомобилей в центре Киева
Сербские политики заявили, что никогда не примут санкции против России
На встрече в Кремле Джон Болтон и Владимир Путин обсудят ситуацию в Сирии
Саперы обезвредили бомбу, найденную в почтовом ящике Сороса
Госдума одобрила проект о ежегодном повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума
В Совфеде предостерегли Польшу от антироссийских действий
Конкурс «Великие имена России»: Выбраны 400 вариантов имен для названий аэропортов РФ